Son Dakika Haberleri: Hadim'de Öğrenciler 500 Badem Fidanı Dikti

Hadim'de Öğrenciler 500 Badem Fidanı Dikti

38 dakika önce

Konya'nın Hadim ilçesinde 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Hadim Kaymakamı Osman Kural öğrencilerle fidan dikti.

Hadim'de Öğrenciler 500 Badem Fidanı Dikti, System.String[]
Konya'nın Hadim ilçesinde 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Hadim Kaymakamı Osman Kural öğrencilerle fidan dikti.


Kaymakam Kural, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk ve ortaokul öğrencileri ile birlikte 500 adet badem fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.


İlçe Ağaçlandırma Şefliği tarafından organize edilen bu etkinliğin gelecek nesiller için önemli bir miras olduğunu ifade eden Kural, "Çevreye ve doğaya duyarlı bir toplumun inşaası için çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanması gerekmektedir. Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oturursa geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur. Önemli olan çocuklara ağaç sevgisini aşılamaktır. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Bir ülkenin en önemli yer üstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz." dedi.


Etkinliğe, İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Sefer Çelik, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz, ilçede bulunan kamu kurumlarının amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:45 Kaynak: AA

21 Mart, Konya, Hadim, Güncel
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