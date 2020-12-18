Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenciler, korona virüs salgını ile mücadele eden Hadim Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Hadim İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, salgın nedeniyle yoğun günler geçiren Hadim Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına mektup yazarak teşekkür etti.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Barış Balasar yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından kaleme alınan mektupların tüm personel ve sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini söyledi. Mektupların sağlık çalışanlarına ciddi moral kaynağı olduğunu belirten Dr. Balasar, "Tüm sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde büyük özveriyle ve yoğun bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir. Bu süreçte öğrencilerimiz de bizi yalnız bırakmayarak mektup yazmışlar, resim çizmişler ve çeşitli hediyeler hazırlamışlar. Tüm sağlık personeline özel olarak ulaştırdılar. Kendilerine, öğretmenlere ve ailelerine ne kadar teşekkür etsek az. Çocuklarımızın da dediği gibi maske, mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte başaracağız" diye konuştu. - KONYA