Hadim'de "Okulumda KANpanya Var" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hadim'de 'Okulumda KANpanya Var' projesi - Son Dakika

Hadim'de "Okulumda KANpanya Var" projesi

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan "Okulumda KANpanya Var" protokolü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hadim'de

Konya'nın Hadim ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan "Okulumda KANpanya Var" protokolü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, kampanya ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Korkmaz, "Okulumuzda Kızılay ekiplerini misafir ettik. Şu ana kadar 60 ünite kan toplandı. Kan bağışına destek veren öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kızılay, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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