Son Dakika Haberleri: Hadim'de pekmez yapım sezonu başladı
Son Dakika Güncel Haber

Hadim'de pekmez yapım sezonu başladı

39 dakika önce

Hadim ilçesinde üzüm hasadıyla birlikte pekmez yapımına da başlandı.

Hadim'de pekmez yapım sezonu başladı, System.String[]

Hadim ilçesinde üzüm hasadıyla birlikte pekmez yapımına da başlandı.

Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla pekmez kaynatan aileler, geleneksel yöntemlerle üzümü pekmeze dönüştürüyor.

Hadim ilçesi Gaziler Mahallesinde pekmez yapımına başlayan çiftçi Ahmet Öğeç, ilçenin üzüm yetiştiriciliği ve pekmez yapımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık her ailenin kendine ait bir üzüm bağının bulunduğunu ifade eden Öğeç, "İçinde Göksu Nehri ve doğa harikası Yerköprü Şelalesinin bulunduğu Hadim Aladağ vadisinde üretilen üzüm ve pekmezler bir marka haline geldi. Bunun bir sebebi üzüm yetiştiriciliğine uygun iklim ve toprağa sahibiz. Kaliteli üzümden kaliteli pekmez olur. Diğer sebebi ise pekmezi geleneksel yöntemlerle, bakır kazan ve odun ateşinde kaynatıyoruz. Öncelikle hasadını yaptığımız üzümlerin şırasını çıkarıyoruz. Pekmez toprağıyla karıştırıp büyük bakır kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra dinlendirip tekrar kaynattığımızda koyulaşarak pekmez haline geliyor." dedi.

Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu
Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar ABD ile dördüncü ortak hava devriyesi Şanlıurfa'da başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:18:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim'de pekmez yapım sezonu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]