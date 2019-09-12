Hadim'de pekmez yapım sezonu başladı

Hadim ilçesinde üzüm hasadıyla birlikte pekmez yapımına da başlandı.

Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla pekmez kaynatan aileler, geleneksel yöntemlerle üzümü pekmeze dönüştürüyor.

Hadim ilçesi Gaziler Mahallesinde pekmez yapımına başlayan çiftçi Ahmet Öğeç, ilçenin üzüm yetiştiriciliği ve pekmez yapımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık her ailenin kendine ait bir üzüm bağının bulunduğunu ifade eden Öğeç, "İçinde Göksu Nehri ve doğa harikası Yerköprü Şelalesinin bulunduğu Hadim Aladağ vadisinde üretilen üzüm ve pekmezler bir marka haline geldi. Bunun bir sebebi üzüm yetiştiriciliğine uygun iklim ve toprağa sahibiz. Kaliteli üzümden kaliteli pekmez olur. Diğer sebebi ise pekmezi geleneksel yöntemlerle, bakır kazan ve odun ateşinde kaynatıyoruz. Öncelikle hasadını yaptığımız üzümlerin şırasını çıkarıyoruz. Pekmez toprağıyla karıştırıp büyük bakır kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra dinlendirip tekrar kaynattığımızda koyulaşarak pekmez haline geliyor." dedi.