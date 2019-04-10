Hadim'de Polis Haftası Kutlandı

Hadim ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Hadim ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.





Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.





Törende konuşan İlçe Emniyet Amiri Halil Acar şunları söyledi:



"Türk Polis Teşkilatı, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getirmektedir. Emniyet teşkilatının simgesi olan çift başlı kartal gücümüzü, göğsümüzde taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızı simgeler. Renklerimiz olan mavi yaşamı, kırmızı renk ölümü simgelemektedir. Tüm meslektaşlarımız bilmektedir ki polis yaşam ile ölüm arasında giden bir çizgidir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor, görevini ifa ederken canlarını vatanımız için feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler ve emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.





Törene Hadim Kaymakamı Osman Kural, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Cumhuriyet savcıları Mehmet Yılmaz, Hakan Şahin, Garnizon Komutanı Teğmen Sefer Çelik, daire amirleri, polis teşkilatı mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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