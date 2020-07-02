Hadim'de polis ve zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika

Hadim'de polis ve zabıtadan pazar denetimi

Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Hadim Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Hadim Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

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İlçe merkezinde Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Kovid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hadim'de polis ve zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika

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