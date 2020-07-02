Hadim'de polis ve zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika

Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Hadim Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Kovid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.