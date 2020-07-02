Hadim'de polis ve zabıtadan pazar denetimi - Son Dakika

Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Kovid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe merkezinde Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

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