Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşı Ekibinde görevli sağlık çalışanları, Kaymakam Tufan Bağır Gilan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Kaymakam Gilan, ilçenin coğrafi açıdan zorlu bir bölge olduğunu söyledi.

Filyasyon ve aşılama çalışmalarında Türkiye'nin başarılı olduğunu belirten Gilan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmekte. Devletimiz de bu mücadele kapsamında başlangıç olarak belli gruplara aşı hakkı tanıdı. Bu gruplar içerisindeki 85 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubu teşkil ettiğinden dolayı Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla evlerinde aşılamaya başladı. Hadim Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşı Ekibi de evde aşılama faaliyetlerini mevsimsel ve coğrafi şartlara aldırış etmeden büyük bir özveriyle yürütmektedir. Bu sebeple mobil aşılama ekibindeki tüm personelimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, aşı hakkı tanınmış tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum."