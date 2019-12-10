Son Dakika Haberleri: Hadim'de "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü
Son Dakika Güncel Hadim'de 'Sağlıklı Yaşam' yürüyüşü - Son Dakika

Hadim'de "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü

6 saat önce

Hadim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü düzenlendi.

Hadim'de

Hadim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü düzenlendi.

Sağlıklı yaşama, kalp hastalıklarına, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla Hadim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.


İlçe Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Barış Balasar, yaptığı konuşmada, yürüyüş yapma ve hareket etmenin sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.


Her bireyin sağlıklı yaşam için spora yönelmesi gerektiğini anlatan Balasar, şunları kaydetti: "Toplumumuzun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla bu yürüyüşü düzenlendik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Yılmaz, Hakan Şahin, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim'de "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]