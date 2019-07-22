Son Dakika Haberleri: Hadim'de "sıfır atık" etkinliği
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Hadim'de "sıfır atık" etkinliği

12 dakika önce

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Ben de Varım" konulu etkinlik düzenlendi.

Hadim'de
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Ben de Varım" konulu etkinlik düzenlendi.
Proje kapsamında Pazar meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi için hayata geçirilen 'sıfır atık' projesi anlatıldı.
Sıfır Atık konusunda öğrencilere ve vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla Markot ve Animasyon Ekibi ile tiyatro gösterisi sunuldu.
Etkinliğe katılan öğrencilere, hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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