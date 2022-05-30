Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika
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Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

30.05.2022 16:20
Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

Konya'nın Hadim ilçesinde atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz ilkokulu sınıfında açılan ve tamamını öğrencilerin hazırladığı sergide, atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer alıyor.

Projenin sorumlusu sınıf öğretmeni Dilek Demirci, yaptığı açıklamada öğrencilerle birlikte çok güzel bir çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi.

Geri dönüşümden yapılan sanatsal çalışmaların yanı sıra ata tohumu ve öğrenciler tarafından yetiştirilen istiridye mantarının da sergide yer aldığını belirten Demirci, "Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirilen Çevre Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizde tüketimi değil üretimi özendirerek, tekrar değerlendirilebilen atıklardan ders materyalleri, oyunlar ve oyuncaklar tasarladık. Aşağıhadim Ahmet Yavuz ilk ve ortaokulu olarak geri dönüşümü yaşam felsefesi haline getiren öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede okulumuzda sergi açtık." dedi.

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Kaynak: AA

Dilek Demirci, Ahmet Yavuz, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadim'de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika


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