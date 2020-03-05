Hadim'de TARSİM bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Hadim'de TARSİM bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hadim'de TARSİM bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü görevlisi Yusuf Üstün, tarım sigortalarının çiftçiler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin bir sonucu olarak doğal afetlerin yıkıcı etkisinin ve sıklığının arttığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Üreticilerin bitkisel ürünlerini ve hayvanlarını, doğal afetler ile çeşitli risklere karşı geniş teminat kapsamı ve yüksek güvenceyle koruyabilecekleri en etkili çözüm tarım sigortasıdır. Bu kapsamda tahıl ürünleri, bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanı, su ürünleri, arıcılık alanlarında sigorta yaptırılıyor ve sigorta bedeli ürün çeşidine göre belli oranlarda devlet tarafından karşılanıyor."

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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