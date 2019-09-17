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Hadim'de TOKİ'ye yer tahsisi

1 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Hadim Belediyesi iş birliği ile yapılacak olan 2. Etap TOKİ konutları için yer teslimi yapıldı.

Hadim'de TOKİ'ye yer tahsisi, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Hadim Belediyesi iş birliği ile yapılacak olan 2. Etap TOKİ konutları için yer teslimi yapıldı.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların yapımına başlanması için önemli bir adım atıldığını söyledi.


İlçede konut ihtiyacının olduğunu ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda belediyemiz ve TOKİ iş birliği ile 167 dairelik 1. Etap TOKİ konutlarını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Bugün de 147 dairelik 2. Etap TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için belediyemize ait arsaları TOKİ'ye devrettik. İhalesi yapılan konutların inşaatı yakın zamanda başlayacak. Şimdi sırada 3. etap sosyal konutlar projemiz var. Bunun da çalışmalarına başladık. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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