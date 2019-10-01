Son Dakika Haberleri: Hadim'de TYP kuraları çekildi
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Hadim'de TYP kuraları çekildi

33 dakika önce

Hadim ilçesinde İŞKUR aracılığıyla okullara istihdam edilecek işçiler kura yoluyla belirlendi.

Hadim'de TYP kuraları çekildi, System.String[]

Hadim ilçesinde İŞKUR aracılığıyla okullara istihdam edilecek işçiler kura yoluyla belirlendi.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışmak üzere başvuru yapan 202 temizlik ve 27 güvenlik görevlisini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ait konferans salonunda gerçekleştirilen çekilişte çalışmaya hak kazanan 20 temizlik görevlisi ve 6 güvenlik görevlisi belirlendi.


Kura çekimi sonucu çalışmaya hak kazanan 26 kişinin ilçedeki çeşitli okullarda çalışacağı bildirildi.

İŞKUR, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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