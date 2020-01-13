Hadim'de ulaşıma kapalı yol kalmadı - Son Dakika
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Hadim'de ulaşıma kapalı yol kalmadı

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde ulaşıma kapalı yol kalmadığı bildirildi.

Hadim'de ulaşıma kapalı yol kalmadı, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde ulaşıma kapalı yol kalmadığı bildirildi.


Hadim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede 15 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.


Ekiplerin yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hadim ilçesi Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ilçelerinden birisidir. Bu kapsamda, sonbahar aylarından itibaren kış şartlarına yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Dağlık arazi şartları ve kış mevsiminin olumsuzluklarına rağmen Büyükşehir Belediyesi, Hadim Belediyesi ve Karayolları ekipleri büyük fedakarlıklar göstererek ilk günden itibaren yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Şu anda ulaşıma kapalı olan her hangi bir mahalle yolu bulunmamaktadır."

Türkiye, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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