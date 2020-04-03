Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor. Ziyaretlerden hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yaptığı açıklamada, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını dile getirdi.

Ülkece zor bir dönemden geçildiğini belirten Gilan, şunları kaydetti:

"Hadim Kaymakamlığı personeli, belediye personeli, ilçemiz sağlık, jandarma, emniyet teşkilatları ve diğer tüm kamu kurumları görevlileri bu zor dönemi siz değerli Hadim halkı güvenle geçirin diye canhıraş çalışmakta ve görevlerini yerine getirmektedir. İnşallah bu zor zamanları milletçe, el ele, güçlü bir şekilde aşacağız. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Lütfen evde kalın."