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Hadim'de viyadük çalışmaları

1 saat önce

Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

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Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, viyadüğün İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacağını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Konya- Alanya arasının iki saatlik mesafeye düşeceğini ifade eden Hadimioğlu, "Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde yükseliyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü ünvanına sahip. Ayrıca duble gidiş-dönüş yol olarak faaliyet gösterecek. Böylesine prestijli bir projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu, Türkiye, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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