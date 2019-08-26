Hadim'de yayla şenliği yapıldı

Hadim'de Gerez Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yayla şenliği düzenlendi.

Gerez yaylasında yapılan şenlikte konuşan Gerez Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Arslan, ilkini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Şenliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Arslan, etkinliğin bölge halkı arasında birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını diledi.

Şenlikte yöresel halk oyunları ve türkü dinletisinin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı.



Şenliğe, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Gülay Samancı, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ile çok sayıda davetli katıldı.