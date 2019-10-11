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Hadim'de yol bakım çalışmaları

45 dakika önce

Hadim Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde başlattığı yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

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Hadim Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde başlattığı yol bakım çalışmalarına devam ediyor.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların Yelmez Mahallesi'nde devam ettiğini söyledi.


Heyelan ve çeşitli nedenlerle kapanan yollarda onarım çalışmalarının yapıldığını anlatan Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde kurduğumuz ekipler aracılığıyla ihtiyaç duyulan hizmetleri daha hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu kapsamda Yelmez Mahallemizde heyelan nedeniyle kapanan bahçe yollarını yeniden açtık. Bu yolların çetin geçen kış mevsiminden etkilenmemesi için de şarampol açma çalışmasına devam ediyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra toprak kayması nedeniyle her hangi kapalı bir yol kalmayacak."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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