Hadim'de yol genişletme çalışmaları

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Hadim- Belören kara yolunun 4 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın servis yolundan sağlandığını söyledi.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun ulaşımı rahatlatacağını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan kara yolunda, bir süredir devam eden bölünmüş yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Hadim-Belören kara yolunun 4 ve 6. kilometreleri arasında yol genişletme çalışmaları var. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tamamlanan bölümlerde ise asfaltlama çalışmaları, menfez ve istinat duvarları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konya-Antalya arası daha da kısalacak."