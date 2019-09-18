Son Dakika Haberleri: Hadim'de yol genişletme çalışmaları
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Hadim'de yol genişletme çalışmaları

2 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

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Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Hadim- Belören kara yolunun 4 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın servis yolundan sağlandığını söyledi.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun ulaşımı rahatlatacağını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan kara yolunda, bir süredir devam eden bölünmüş yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Hadim-Belören kara yolunun 4 ve 6. kilometreleri arasında yol genişletme çalışmaları var. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tamamlanan bölümlerde ise asfaltlama çalışmaları, menfez ve istinat duvarları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konya-Antalya arası daha da kısalacak."

Antalya, Belören, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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