Son Dakika Haberleri: Hadim'de yol genişletme çalışmaları
Son Dakika Güncel Hadim'de yol genişletme çalışmaları

Hadim'de yol genişletme çalışmaları

1 saat önce

Hadim ilçesinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Hadim'de yol genişletme çalışmaları, System.String[]

Hadim ilçesinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim kara yolunun 26 ve 40'ıncı kilometreleri arasında asfalt ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Ulaşımın kontrollü sağlandığını ifade eden Hadimioğlu, "Bozkır-Hadim arasında ulaşımı sağlayan yolda, karayolları ekipleri tarafından yol genişletme ve asfalt yapım çalışmaları devam ediyor. Kar yağışlarının başlamasından önce çalışmalar birden fazla noktada yoğunlaştırıldı. İstinat duvarı ve menfez yapım işlerinin yanı sıra keskin virajlar ve yüksek eğimlerin düşürülmesinin ardından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak. Şu anda yol kullanıma açık ancak sürücülerimizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı
Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak Askeri Olimpiyat Oyunları öncesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflaj giydi Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim'de yol genişletme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]