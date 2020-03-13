Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika

Hadim'de yol genişletme çalışması

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim'de yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Hadim'de yol genişletme çalışması, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim'de yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların ilçe merkezi ile Aşağı Mernek Mahallesi arasında yapıldığını aktardı.

Yolun bölge için önemli olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte Hadim Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz, ilçede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yaklaşık 6 mahalleye ulaşımı sağlayan Hadim-Mernek yolunun 5-7. kilometreleri arasında genişletme çalışmaları var. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."

Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
21:08 Otomobille çarpışan motosikletteki anne ve baba öldü, iki çocuk yaralandı
21:07 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
21:06 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU
21:06 Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
21:05 Bağcılar'da silahlı çatışma

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]