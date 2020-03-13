Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim'de yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların ilçe merkezi ile Aşağı Mernek Mahallesi arasında yapıldığını aktardı.

Yolun bölge için önemli olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte Hadim Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz, ilçede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yaklaşık 6 mahalleye ulaşımı sağlayan Hadim-Mernek yolunun 5-7. kilometreleri arasında genişletme çalışmaları var. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."