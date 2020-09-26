Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika

Hadim'de yol genişletme çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Hadim'e bağlı Bolat Mahallesi'nde yol genişletme çalışmasına başlandı.

Hadim'de yol genişletme çalışması, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Hadim'e bağlı Bolat Mahallesi'nde yol genişletme çalışmasına başlandı.

Yol Yapım Şube Müdürlüğü 1. Bölge Şefi Hamdi Akkaya, yaptığı açıklamada, çalışmaların Bolat Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan alternatif güzergahta yapıldığını söyledi.

Bolat Mahallesi sınırları içinde yer alan Astra Antik Kenti'ne, yayla ve kiraz bahçelerine ulaşım sorununun ortadan kalkacağını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri olarak çalışmalarımıza aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Şu anda Hadim ilçesine bağlı Bolat Mahallesi'nde yol ıslah ve tanzim çalışmaları yapılmaktadır. Amacımız 13 kilometre uzunluğundaki yolun 3 metre olan yol genişliğini 7 metreye çıkararak vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamaktır. Hedefimiz gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak sezon içerisinde yolu vatandaşlarımızın kullanımına açmaktır. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun."

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Bolat, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hadim'de yol genişletme çalışması - Son Dakika

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