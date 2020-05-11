Hadim'de yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtıldı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli fasulye tohumu dağıtıldı.

Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik önemli bir destek olduğunu söyledi.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirten İşcan, şunları kaydetti:

"Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için 21 ilde üreticilere yüzde 75 hibeli tohum desteği sağlandı. Bu kapsamda ilimizde kuru fasulye tohumu seçilmiştir. Müdürlüğümüze başvuru yapan üreticilerimiz kilogram başı 4.75 lira ücret karşılığı fasulye tohumunu almaya hak kazandı."