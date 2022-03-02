Hadim'de zamanın önemi anlatıldı - Son Dakika
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Hadim'de zamanın önemi anlatıldı

02.03.2022 15:56
Hadim'de zamanın önemi anlatıldı

Konya'nın Hadim ilçesinde "İnsan hayatında zamanın önemi" konulu konferans düzenlendi.

Konya'nın Hadim ilçesinde "İnsan hayatında zamanın önemi" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftüsü Muhammed Tamir, Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu'nda konferansta, zaman kavramının Kuran'da birçok defa tekrarlandığını söyledi.

Allah'ın üzerine yemin ettiği zamanın önemli kavramlardan olduğunu vurgulayan Tamir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul Karataş da konferansa duyulan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tamir'e teşekkür etti.

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Selçuk Üniversitesi, Hisarcık, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hadim'de zamanın önemi anlatıldı - Son Dakika


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