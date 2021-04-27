Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Esra İnce görevine başladı. - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesi Hadim Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Uzman Dr. Esra İnce göreve başladı.

Hadim Devlet Hastanesi başhekimlik görevine atanan Uzman Dr. Esra İnce, yaptığı açıklamada, dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını söyledi. Sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca çalıştığını belirten Dr. İnce, "İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarımız özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Bizler de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma, hasta ve çalışan memnuniyetini de en üst seviyeye çıkarma gayretinde olacağız" dedi.

Makamında tebrik ziyaretlerini kabul etmeye başlayan Uzm. Dr. İnce'yi Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. - KONYA