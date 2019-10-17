Son Dakika Haberleri: Hadim Devlet Hastanesi'nde "Askıda Elbise" kampanyası
Son Dakika Güncel Hadim Devlet Hastanesi'nde 'Askıda Elbise' kampanyası

Hadim Devlet Hastanesi'nde "Askıda Elbise" kampanyası

2 saat önce

Hadim ilçesinde Hadim Devlet Hastanesi öncülüğünde "Askıda Elbise" kampanyası başlatıldı.

Hadim Devlet Hastanesi'nde

Hadim ilçesinde Hadim Devlet Hastanesi öncülüğünde "Askıda Elbise" kampanyası başlatıldı.


Hadim Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği önünde ihtiyaç sahipleri için askıya 0-12 yaş grubu çocuklara yönelik giysi, oyuncak ve kitap asıldı.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Akif Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya herkesten destek beklediklerini söyledi.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir projeyi uygulamaya koyduğunu anlatan Kaya, "Çocuk populasyonu, ailelerin de bildiği gibi elbise kullanımı açısından hızlı değişim gösteren yaş grubudur. Erkenden kullanılmayacak atıl duruma gelen elbise çok hızlı tüketim göstereceği için böyle bir uygulamanın hem aile, hem alıcı, hem de vericiler için güzel olacağını düşündük. Bu açıdan ilk başta bazı gönüllü ailelerin katılımıyla bu projeyi başlattık. Aileler kullanmadığı elbise, oyuncak ve kitapları polikliniğimiz önüne getirip bırakarak alım gücü olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor ve böylece onlara destek sağlıyorlar. Biz de bu güzel uygulamaya aracı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.


İlk görev yerinin Hadim Devlet Hastanesi olduğunu belirten Kaya, kampanyanın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Devlet Hastanesi, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak
Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim Devlet Hastanesi'nde "Askıda Elbise" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]