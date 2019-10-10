Son Dakika Haberleri: Hadim Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı
Son Dakika Güncel Hadim Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı

Hadim Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı

1 saat önce

Hadim ilçesine atanan pratisyen hekimlerin göreve başladı.

Hadim Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı, System.String[]

Hadim ilçesine atanan pratisyen hekimlerin göreve başladı.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Barış Balasar yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Hadim Devlet Hastanesi'ne 10 yeni pratisyen hekim atamasının yapıldığını söyledi.


Başhekim Balasar, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını belirtti.

Balasar, "Hastanemizde hizmet verecek olan doktorlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemize ve hastanemize hayırlı olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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