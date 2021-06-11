Hadim'e yeni dükkan ve otopark yapılıyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye tarafından yeni dükkan ve otopark yapımına başlandığı bildirildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye bir biri ardına eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçenin sosyal ve ekonomik anlamda büyüdüğüne işaret eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ilçemize birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Bunlardan birçoğu Türkiye'de örnek teşkil eden, sayılı ve sembol yatırımlardır. Bu yatırımlar sayesinde göç veren değil göç alan bir ilçe konumundayız. Tarımın geliştiği, hayvancılığın rağbet görmeye başladığı ilçemizde, ticaret alanında da gelişmeler kaydedilmektedir. Bu kapsamda biz de ihtiyaç duyulan yatırımlara hız verdik. Bunlardan bir tanesi de otopark ve dükkan yapımı işidir. Taşpınar mahallemizdeki kantarın olduğu mevkiye 675 metrekare kapalı alanda 5 tane dükkan ve üstüne de otopark yapacağız. Bugün projesini onayladık, inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacağız ve ardından inşaata başlayacağız. Şimdiden ilçemize, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."