Son Dakika Haberleri: Hadim Gençlik Merkezi inşaatı
Son Dakika Güncel Haber

Hadim Gençlik Merkezi inşaatı

1 saat önce

Hadim ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan gençlik merkezi inşaatı sürüyor.

Hadim Gençlik Merkezi inşaatı, System.String[]

Hadim ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan gençlik merkezi inşaatı sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlik merkezi inşaatının tamamlandığında ilçeye değer katacağını söyledi.

Yapılan merkezin gençler için önemli olduğunu ifade eden Hadimioğlu, "Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde önemli görevler üstlenecek bir proje. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde buranın yapımına başlandı. Projemiz sona doğru yaklaşıyor. Gençlerimizin kültürel ve sanatlar çalışmalara dahil olmasını istiyoruz. Fakat bunun yanı sıra manevi boyutu itibariyle, ahlaki yönüyle ve kötü alışkanlıklardan uzak kalma yönüyle de çok daha sağlıklı bir nesil yetişsin istiyoruz." dedi.

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika: İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını anlamanın yolları! Polise saldırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:14:15. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim Gençlik Merkezi inşaatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]