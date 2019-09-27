Hadim Gençlik Merkezi inşaatı

Hadim ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan gençlik merkezi inşaatı sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlik merkezi inşaatının tamamlandığında ilçeye değer katacağını söyledi.

Yapılan merkezin gençler için önemli olduğunu ifade eden Hadimioğlu, "Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde önemli görevler üstlenecek bir proje. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde buranın yapımına başlandı. Projemiz sona doğru yaklaşıyor. Gençlerimizin kültürel ve sanatlar çalışmalara dahil olmasını istiyoruz. Fakat bunun yanı sıra manevi boyutu itibariyle, ahlaki yönüyle ve kötü alışkanlıklardan uzak kalma yönüyle de çok daha sağlıklı bir nesil yetişsin istiyoruz." dedi.