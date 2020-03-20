Hadim Kaymakamı Gilan, Emniyet Amirliğini denetledi - Son Dakika

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Emniyet Amirliğini denetledi.

Gilan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri ve görevli personeli yerinde inceledi.

Denetim sırasında İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Gilan, emniyet personeli ile bir süre sohbet ederek başarılar diledi.