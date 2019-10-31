Son Dakika Haberleri: Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı
Son Dakika Güncel Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı

7 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan göreve başladı.

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan göreve başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Hadim'e ataması yapılan Gilan, ilçede mesaisine başladı.

Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Gilan, burada yaptığı açıklamada, ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacağını söyledi.

Güzel bir ilçeye atandığını belirten Gilan, şunları kaydetti:

"Daha önce burada görev yapan arkadaşlarımız Hadim'den övgü ile bahsetti. İlçe, doğası, kültürü ve insanları ile farklı bir yere sahip. Özellikle kiraz, üzüm ve pekmezinin meşhur olduğunu ve ününün dünyaya yayıldığını öğrendim. Ancak ilçenin tanıtım eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bunun giderilmesi için de ilgili kurumlarla birlikte etkin bir çalışma yürütmeliyiz."

İçişleri Bakanlığı, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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