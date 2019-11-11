Hadim Meslek Yüksekokulu futbol turnuvası sona erdi

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğrenciler arası futbol turnuvası sona erdi.

Selçuk Üniversitesi Hadim MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Karataş, yaptığı açıklamada, turnuvanın öğrenciler arasında yapıldığını söyledi.

Öğrencilere yönelik sosyal ve spor alanında aktivitelere önem verdiklerini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Okulumuzda okuyan öğrenciler arasında düzenlediğimiz futbol turnuvasına 6 takım katıldı. Bayram havasında gerçekleşen turnuvada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öğrencilerimiz sportif faaliyetlerini centilmenlik esaslarına uygun şekilde gerçekleştirdi. Zaten bizim amacımız da öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretimin yanında sosyal ve sportif alanda da birşeyler kazandırmaktı. Bu anlamda güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Turnuvayı kazanan ve dereceye giren takımlara 19 Kasım'da ödül töreni düzenleyeceğiz."