Hadim Meslek Yüksekokulu'nda ödül töreni

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda "Onur ve Yüksek Onur Belgesi" almaya hak kazanan 46 öğrenciye, düzenlenen törenle belgeleri verildi.



Törende konuşan Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Karataş, Selçuk Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında başarılı olan öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verdiklerini söyledi.



Okul yönetimi tarafından düzenlenen salon futbolu ve satranç turnuvasında dereceye girenlere de ödül verdiklerini belirten Karataş, "34 öğrencimiz onur, 12 öğrencimiz de yüksek onur belgesi almaya hak kazandı. Öğrencilerimizden önümüzdeki dönemde daha çok çalışma ve ortalamalarını yükselterek onur ve yüksek onur belgesi sayısını arttırma sözü aldık. Bu yıl futbol, voleybol ve satranç turnuvaları düzenledik ve dereceye girenlerin ödüllerini de takdim ettik. Geleneksel hale gelen turnuvaların sayısını arttırarak devam ettireceğiz." dedi.