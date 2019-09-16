Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları

Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Hadim- Aladağ kara yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığını söyledi.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun bölge turizmine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Bir doğa harikası olan ve turizme kazandırılan Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan Hadim-Aladağ kara yolunun yol genişletme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Şu anda şelalenin 7. kilometresinde yol genişletme ve menfez çalışmaları var. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler için güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak."