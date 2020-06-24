Hadim Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolda genişletme çalışmaları - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan karayolunda yol genişletme çalışmaları sürüyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Hadim- Aladağ kara yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığını söyledi.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun bölge turizmine katkı sağlamak ve yol güvenliğini artırmak için yapıldığını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Bölge turizmine kazandırılan Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan Hadim-Aladağ kara yolunun yol genişletme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Şu anda şelalenin 5-9. kilometresinde yol genişletme çalışmaları var. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler için güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Sürücülerimizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."