Son Dakika Haberleri: Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
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Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

18 dakika önce

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı., System.String[]
Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa
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