Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
18 dakika önce
Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - İSTANBUL
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