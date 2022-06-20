Hadımköy'de fabrika yangını
İSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Hadımköy'de fabrika yangını - Son Dakika
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