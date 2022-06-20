Son dakika haber! Hadımköy'de fabrika yangını - Son Dakika
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Son dakika haber! Hadımköy'de fabrika yangını

20.06.2022 13:42

Son dakika haberler... Hadımköy'de fabrika yangını Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de fabrika yangını

İSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hadımköy'de fabrika yangını - Son Dakika

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