Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
2 saat önce
Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(İHA)
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