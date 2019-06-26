Son Dakika Haberleri: Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
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Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın

2 saat önce

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içinde plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(İHA)
Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Hadımköy, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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