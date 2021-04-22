Hadımköy'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hadımköy'de iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yan yatan tırın yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.30 sularında Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Kaya yönetimindeki 07 FOG 01 plakalı tırın dorsesi seyir halindeyken yol kenarındaki refüje düştü. Tırın devrilmemesi için panikle manevralar yapan Kaya, karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki tır yan yatarak yoldan çıktı. İki sürücünün yaralandığı kazada, yan yatan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kısa süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Yabancı uyruklu sürücü olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Batuhan Toprak/İHA)