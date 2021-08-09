Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayboldu - Son Dakika

- Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayboldu

İkisi kardeş, 3 kız çocuğundan 20 saattir haber alınamıyor

Çocukları bulmak için polis ve vatandaşlar seferber oldu

İSTANBUL - Hadımköy'de yaşayan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğuna dün akşamdan beri ulaşılamıyor. Pikniğe gitmek için evden çıkan kızlardan 20 saattir haber alınamayan aileleri polise başvurdu. Polis, güvenlik kameralarında çantaları ile evden çıktığı görülen kızları arıyor.

Dün, saat 17.30 sularında pikniğe gitmek üzere evlerinden çıkan Nazar Memiş, Eslem Yüksel ve Esra Yüksel bir daha evlerine geri dönmedi. Evlerinden piknik yapmak için çıkan küçük kız çocuklarının çantasında yiyecek ve yanlarında 5 TL para olduğu biliniyor. Evlerinden çıkarken güvenlik kameralarına görülen çocukların daha sonra haber alınamadı. Esrarengiz şekilde kaybolan 3 kız çocuğunun arama çalışmaları polis ve aileleri tarafından devam ediyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme çalışmaları sürüyor.

Eslem ve Efsa Yüksel'in babası Bülent Yüksel kızların dün 17.30 civarında evden piknik yapmak için çıktıklarını anlatarak, "Komşu kızı ile birlikte piknik yapacağız diye dışarı çıkıyorlar. Sürekli çocuklar piknik yapar oynarlardı. Üzerlerinde sırt çantaları vardı. İçine piknik yapmak için bir şeyler almışlar. Ayrıca annelerinde 5'er lira para almışlar bisküvi almak için. Bebek elbisesi dikeceğiz diye elbise almışlar. Akşam ezanından sonra gelmeyince kaybolduklarını fark ettik. Bu saate kadar aramaya devam ediyoruz. Buradaki halk arkadaşlar, bekçi arkadaşlar, polis hep birlikte arıyoruz. Bir sonuç elde edemedik. Tek başlarına bir yere gitme alışkanlıkları da yok gezme alışkanlıkları yok" ifadelerini kullandı.