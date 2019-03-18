Hadımköy'de Bir Fabrikada Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW100946-ASA/18-03-2019- Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı.
IHAAW100946-ASA/18-03-2019
- Hadımköy
'de bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen fabrikadaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 18.03.2019 10: 09: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15 Kaynak: İHA
Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu
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