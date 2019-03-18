Son Dakika Haberleri: Hadımköy'de Bir Fabrikada Yangın Çıktı.

Hadımköy'de Bir Fabrikada Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW100946-ASA/18-03-2019- Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de Bir Fabrikada Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW100946-ASA/18-03-2019

- Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen fabrikadaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 18.03.2019 10: 09: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

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