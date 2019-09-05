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Hadımköy'de boya imalathanesinde yangın

2 saat önce

Hadımköy'de ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı boya imalathanesinde yangın çıktı.

Hadımköy'de boya imalathanesinde yangın, System.String[]

Hadımköy'de ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, imalathanede maddi hasar meydana geldi


Yangın, saat 20.00 sıralarında Hadimköy ISISO Sanayi Sitesinde bulunan iki katlı boya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sanayi bölgesi içinde bulunan iki katlı boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle imalathanede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İki katlı imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle boya imalathanesinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Hadımköy, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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