Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü - Son Dakika

Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü

29.04.2021 09:59

Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü Hadımköy'de sahte kimlikle dolaşan ve hayvancılık işiyle uğraşan kişi ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu Polis ekipleri şahsın yanında çoban olarak çalışan kişiyi cinayet zanlısı olarak arıyor Hadımköy'de aranması olduğu için...

Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü

Hadımköy'de sahte kimlikle dolaşan ve hayvancılık işiyle uğraşan kişi ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Polis ekipleri şahsın yanında çoban olarak çalışan kişiyi cinayet zanlısı olarak arıyor

İSTANBUL - Hadımköy'de aranması olduğu için sahte kimlikle dolaşan ve hayvancılık işiyle uğraşan bir kişi, ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri şahsın yanında çoban olarak çalışan ve kavgalı oldukları iddia edilen şahsı cinayet zanlısı olarak arıyor.

Olay, dün Arnavutköy Hadımköy - Esenyurt yolunda bulunan bir ahırda yaşandı. İddiaya göre, polis tarafından aranması bulunan Sertaç Y. aylar öncesinde yolun kenarında bulanan köye gelerek hayvancılık yapmaya başladı. Komşularına kendisini "Mesut" olarak tanıtan Sertaç Y. köyün dışına çıktığında ise abisinin kimliğini kullanarak isminin "Serhat" olduğunu söyledi. Sertaç Y.'nin yanında çoban olarak çalışan ve hayvanlar ile ilgilenen Şakir K. ile patronu Sertaç Y. arasında son zamanlarda problemler yaşanmaya başladı. Sürekli tartışan ikilinin zaman zamanda kavga ettikleri iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çıkan tartışmanın ardından Sertaç Y., işçisi olan Şakir K.'yı işten kovdu. Dün gece komşusuna giden Sertaç Y. kaldığı yere tekrar geldiğinde odasının dağıldığını ve bir miktar parasının kaybolduğunu fark etti. Sertaç Y. parasının kaybolduğunu fark edince olayı komşularına anlattı. Yaşananlardan birkaç saat sonra ahıra gelen komşuları Sertaç Y.'yi silahla öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Çoban telaşlıydı buradan uzaklaşmak istedi"

Olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde iddiaya göre aynı mevkide hayvancılık yapan başka biri, çoban Şakir K.'yi Hadımköy merkeze kadar bıraktı. Şahsın beyanın da ise çobanın çok tedirgin olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü
Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü
Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü
Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü

Esenyurt, Hadımköy, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü - Son Dakika


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