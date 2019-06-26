Son Dakika Haberleri: HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)
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HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)

28 dakika önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1), System.String[]


Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:11 Kaynak: DHA
Hadımköy, Güncel
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