Son Dakika Haberleri: Hadımköy'de Fabrika Yangını 10

Hadımköy'de Fabrika Yangını 10

1 saat önce

İstanbul - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI 10 (Havadan aktüel görüntüler patlama anları 1)(Tür: İstanbul)

İstanbul - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI 10 (Havadan aktüel görüntüler patlama anları 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

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