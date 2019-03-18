Hadımköy'de Fabrika Yangını
11 dakika önce
İstanbul - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (8 Patlama Anları havadan görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (8 Patlama Anları havadan görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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