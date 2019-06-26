HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI
36 dakika önce
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA
- HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy
'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
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