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HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI

36 dakika önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Hadımköy, Güncel
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