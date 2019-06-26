Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hadımköy
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Sazlıbosna Mahallesi Denizkızı Sokak'ta bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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