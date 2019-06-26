Hadımköy'de fabrika yangını
4 dakika önce
Hadımköy'de fabrika yangınıİSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
'de fabrika yangını
İSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi!
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı
Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı