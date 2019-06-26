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Hadımköy'de fabrika yangını

4 dakika önce

Hadımköy'de fabrika yangınıİSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de fabrika yangını
İSTANBUL - Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi içindeki plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Hadımköy'de fabrika yangını
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
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