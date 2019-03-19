Hadımköy'de Fabrika Yangını Gündüz Görüntüleri
4 dakika önce
Hadımköy'DE FABRİKA YANGINI GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ(Saat 07.00 itibariyle)(Tür: İstanbul)
Hadımköy'DE FABRİKA YANGINI GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ(Saat 07.00 itibariyle)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:01 Kaynak: DHA
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