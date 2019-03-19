Son Dakika Haberleri: Hadımköy'de Fabrika Yangını Gündüz Görüntüleri

Hadımköy'de Fabrika Yangını Gündüz Görüntüleri

4 dakika önce

Hadımköy'DE FABRİKA YANGINI GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ(Saat 07.00 itibariyle)(Tür: İstanbul)

Hadımköy'de Fabrika Yangını Gündüz Görüntüleri, System.String[]
Hadımköy'DE FABRİKA YANGINI GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ(Saat 07.00 itibariyle)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:01 Kaynak: DHA

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